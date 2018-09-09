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Adana'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin'in (25) Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.

Adana'ya şehit ateşi düştü

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin'in (25) Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.
Yüksekova'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu Adanalı Uzman Çavuş Metehan İnaltekin, şehit oldu. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Metehan İnaltekin'in Adana'daki baba evine gelerek acı haberi verdi.
BABA HASTANEYE KALDIRILDI
5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan İnaltekin'in annesi Bahar ve babası Salih İlhantekin, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Salih İlhantekin, hastaneye kaldırıldı. Şehit İlhantekin'in 3 yıldır Yüksekova'da görev yaptığı, bir kuzeninin de kendisiyle birlikte asker olarak Yüksekova'da asker olarak görevli olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, belediye evinin önüne taziye çadırı kurdu.

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