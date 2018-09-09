HABER

Adana'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin'in (25) Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin'in (25) Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.

Yüksekova'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu Adanalı Uzman Çavuş Metehan İnaltekin, şehit oldu. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Metehan İnaltekin'in Adana'daki baba evine gelerek acı haberi verdi.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan İnaltekin'in annesi Bahar ve babası Salih İlhantekin, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Salih İlhantekin, hastaneye kaldırıldı. Şehit İlhantekin'in 3 yıldır Yüksekova'da görev yaptığı, bir kuzeninin de kendisiyle birlikte asker olarak Yüksekova'da asker olarak görevli olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, belediye evinin önüne taziye çadırı kurdu.

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Almanya'da kaza yapan baba ile kızı öldüAlmanya'da kaza yapan baba ile kızı öldü
Torbalı'da yangın (1)Torbalı'da yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.