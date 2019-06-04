HABER

Adana’ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 00:54 | Son Güncelleme

 TUNCELİ’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) memleketi Adana’daki baba evine acı haber ulaştı.

Adana’ya şehit ateşi düştü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - TUNCELİ’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) memleketi Adana’daki baba evine acı haber ulaştı.
Şehidin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’ndeki baba evine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cabbar Yücel ve anne Sevtap Yücel’e verdi. Oğulların şahadet haberi sonrası fenalaşan Cabbar ve Sevtap Yücel çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları, şehidin baba evine akın ederken, sokak ve eve Türk bayrakları asıldı. 5 aylık asker olduğu belirtilen şehit Eren Yücel’in, bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenildi. Yarın Elazığ’da yapılacak törenin ardından şehidin cenazesinin Adana’ya uğurlanacağı, öğle namazına müteakiben Sabancı Merkez Camii’ndeki törenin ardından defnedileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Adana’ya şehit ateşi düştü

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Organize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklamaOrganize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklama
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (4)- FotoğrafTunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (4)- Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.