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Adana'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınırında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı.

Adana'ya şehit ateşi düştü

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınırında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında terör örgütü PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit edildi. Yıldız'ın acı haberi, memleketi Adana'da yaşayan annesi Şenay ile babası Talip Yıldız'a verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız'ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın cenazesi yarın Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Adana'ya şehit ateşi düştü

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