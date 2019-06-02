Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın (30) acı haberi Adana'daki ailesine verildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Aslan Kapanı bölgesinde 1 Haziran’da bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca, tedavi gördüğü Çukurca Devlet Hastanesi’nde şehit oldu. 10 kardeşten 6’ncısı olduğu öğrenilen şehit Sanca’nın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Adana’nın Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan babası Muharrem ile annesi Makbule Sanca'ya verildi. Bekar olan şehidin baba evi ile evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin, bugün Sabancı Merkez Cami'nde yapılacak törenin ardından Asri Mezarlık’taki şehitlikte toprağa verileceği belirtildi.

