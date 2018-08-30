Adapazarı'nda 30 Ağustos coşkusu

HABER-KAMERA Aziz GÜVENERADAPAZARI-ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı 96'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Adapazarı'nda vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşıladı. Kutlu zaferin 96'ncı yıldönümünde Adapazarı şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve protokol üyeleri katıldı. Vali Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, askeri aracın üzerinde vatandaşları selamladı. Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ellerinde Türk Bayrakları, ay yıldızlı şapka ve kıyafetleriyle rengarenk bir görüntü oluşturan vatandaşlar, kutlu zaferin yıl dönümünde büyük bir coşku yaşadı. Bayraklarını sallayarak hep bir ağızdan marşlara eşlik eden vatandaşlar, tören geçidi sırasında tanklar, zırhlı araçlarla birlikte önlerinden geçen askerleri selamladı. Tören, şiirlerin okunması ve marşların çalınmasıyla son buldu.



PARTNER Türk işi giyindi