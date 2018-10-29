Adapazarı'nda Cumhuriyet coşkusu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adapazarı'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Beldiye Başkanı Zeki Toçoğlu, 7. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Kenan Sofuoğlu, Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Program Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun askeri araç üzerinden vatandaşı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece dünyanın süper güçlerine karşı koyabileceğini belirterek, "Atatürk'ün bize en güzel hediyesi, bugün kutladığımız Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in olmadığı, Cumhuriyet'le yönetilmeyen halkın kendi yöneticilerini seçmediği, babadan oğla iktidarın devam ettiği ülkelerde hala günümüzde devam edenler var. Konsolosluğa adam geliyor adamı orada vahşice katledebiliyorlar. Biz eksiklerimizde olsa, demokrasisi olan yöneticilerin seçimle geldiği, beğenilmeyen yöneticilerin de seçimle gittiği güzel bir rejime kavuştuk. Bu sayede bölgede örnek bir ülke konumundayız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aynı 1'inci Dünya Savaşı'nda düşmanı yendiği gibi gittiği devam edecektir. Bizimle hiçbir dünyanın süper gücü dahil baş edemeyecektir ve gücümüze güç katacağız ama içimizde etnik kökene dini değerlere dayalı ayrışmalar olursa o zaman tehlike büyük" dedi.

Tören için trafiğe kapatılan bulvara akın eden yüzlerce Sakaryalı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü kutladı.

Çoluk, çocuk, yaşlı-genç bütün vatandaşlar söylenen marşlara eşlik ederek kent merkezinde rengarenk görüntüler oluşturdu. Askeri birlikler, kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, kent genelindeki ilkokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, spor kulüpleri ve birçok sivil toplum kuruluşu üyesi tören geçidinde kortej eşliğinde yürüdü. Kutlama programı, tören geçidinin ardından son buldu.

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