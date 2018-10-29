HABER

Adapazarı'nda Cumhuriyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

 - ADAPAZARI'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adapazarı'nda Cumhuriyet coşkusu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Adapazarı'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Beldiye Başkanı Zeki Toçoğlu, 7. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Kenan Sofuoğlu, Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Program Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun askeri araç üzerinden vatandaşı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece dünyanın süper güçlerine karşı koyabileceğini belirterek, "Atatürk'ün bize en güzel hediyesi, bugün kutladığımız Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in olmadığı, Cumhuriyet'le yönetilmeyen halkın kendi yöneticilerini seçmediği, babadan oğla iktidarın devam ettiği ülkelerde hala günümüzde devam edenler var. Konsolosluğa adam geliyor adamı orada vahşice katledebiliyorlar. Biz eksiklerimizde olsa, demokrasisi olan yöneticilerin seçimle geldiği, beğenilmeyen yöneticilerin de seçimle gittiği güzel bir rejime kavuştuk. Bu sayede bölgede örnek bir ülke konumundayız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aynı 1'inci Dünya Savaşı'nda düşmanı yendiği gibi gittiği devam edecektir. Bizimle hiçbir dünyanın süper gücü dahil baş edemeyecektir ve gücümüze güç katacağız ama içimizde etnik kökene dini değerlere dayalı ayrışmalar olursa o zaman tehlike büyük" dedi.
Tören için trafiğe kapatılan bulvara akın eden yüzlerce Sakaryalı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü kutladı.
Çoluk, çocuk, yaşlı-genç bütün vatandaşlar söylenen marşlara eşlik ederek kent merkezinde rengarenk görüntüler oluşturdu. Askeri birlikler, kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, kent genelindeki ilkokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, spor kulüpleri ve birçok sivil toplum kuruluşu üyesi tören geçidinde kortej eşliğinde yürüdü. Kutlama programı, tören geçidinin ardından son buldu.

FOTOĞRAFLI

Adapazarı'nda Cumhuriyet coşkusuAdapazarı'nda Cumhuriyet coşkusuAdapazarı'nda Cumhuriyet coşkusuAdapazarı'nda Cumhuriyet coşkusu

PARTNERDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozuDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozu
Antalya'da 29 Ekim coşkusuAntalya'da 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandıCumhuriyet Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.