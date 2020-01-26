Adapazarı'nda depremzedeler için yardım kampanyası

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayanlara yardım için seferberlik başlatıldı. İlçe sakinleri, satın aldıkları giyecek, gıda ve ihtiyaç malzemelerini göndermek için yardımların toplandığı alana akın etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Depremzedeler için aldıkları giyecek, gıda ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye göndermek isteyenler, yardımların toplandığı Adapazarı Demokrasi Meydanı'na geldi. Buradaki yardım TIR'ları görevliler tarafından doldurulmaya başlanırken, daha önce depremi yaşayan Sakarya halkı, bölgeye gönderilmek üzere giyecek battaniye, ısıtıcı ve çocuk bezi gibi ürünleri beraberinde getirdi. 2 TIR dolmasına rağmen eşyaların büyük bölümü dışarıda kalınca bölgeye gönderilecek yeni araçlar, Demokrasi Meydanı'na yönlendirildi. Yardımlar, yeni araçlara yüklendi.

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