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Adapazarı'nda fabrika yangını (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda Keresteciler Sanayi Sitesi'nde 4 farklı iş yerinin bulunduğu 3 bin 600 metrekare kapalı alana kurulu fabrika, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda Keresteciler Sanayi Sitesi'nde 4 farklı iş yerinin bulunduğu 3 bin 600 metrekare kapalı alana kurulu fabrika, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. 20 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Saat 13.30 sıralarında, Adapazarı Keresteciler Sanayi Sitesi'nde beyaz eşya deposu, masa sandalye üretim tesisi, mangal kömürü ve demir atölyesinin bulunduğu 3 bin 600 metrekarelik kapalı alana kurulu fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrikanın büyük bir bölümünü alevler kapladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 20 itfaiye aracı 38 personel ile müdahale edilen yangında, fabrika içerisinde bulunan 3 adet panelvan araç, ahşap masa ve sandalyeler, tonlarca mangal kömürü ve beyaz eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, yangına ilk anlarda müdahale eden bir itfaiye eri yüzünde oluşan yanıklar sebebiyle yaralandı. İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürüdüyor. '20 ARAÇ 38 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİK' Yangın bölgesine gelerek ekipleri yöneten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "Saat 13.32'de ilk ihbar geldiğinde ilk etapta 12 araçla müdahale için yangın bölgesine çıktık. Daha sonra takviyelerle araç sayımız 20'ye çıktı. Yangına 20 araç ve 38 personel ile müdahale ettik. Yangının neden çıktığı görgü tanıklarının ifadeleri ile daha sonra tekrar değerlendirilecek jandarma ve polisle beraber. Yangın kontrol altında. Akşama kadar soğutma çalışmaları tamamlanır" dedi.

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