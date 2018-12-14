HABER

Adapazarı'nda kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 18:36 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 396 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Adapazarı'nda kaçak içki operasyonu

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 396 şişe kaçak şarap ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında B.T. ve K.S.'nin Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 396 şişe gümrük kaçağı şarap ve 79 şarap kapüşonu ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Adapazarı'nda kaçak içki operasyonuAdapazarı'nda kaçak içki operasyonu

PARTNERBoşanmanın perde arkasıBoşanmanın perde arkası
FETÖ sanığı hukukçu için savcı bir ceza, bir beraat istediFETÖ sanığı hukukçu için savcı bir ceza, bir beraat istedi
Traktörüyle uçtuğu derede ölü bulunduTraktörüyle uçtuğu derede ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.