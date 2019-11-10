HABER

Adapazarı’nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI’nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, İncinur- Oğuzcan Uğurlu çifti ile 7 aylık bebekleri Eymen Efe yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, İncinur- Oğuzcan Uğurlu çifti ile 7 aylık bebekleri Eymen Efe yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece, Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzcan Uğurlu yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisine çarptı. İşçi servisi ise önünde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Kıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05 
Ormanlık alanda mahsur kalan şahsı AFAD kurtardıOrmanlık alanda mahsur kalan şahsı AFAD kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! 24 yaralı

50 metreden uçtu! Çok sayıda yaralı var

Halil İnalcık'ın Atatürk'ü anlattığı videoya sosyal medyada büyük ilgi

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

10 Kasım mesajları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.