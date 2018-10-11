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Adapazarı'nda kazalar kent güvenliği kameralarında

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda film sahnelerini aratmayan kazalar Kent Güvenliği kameralarına yansıdı Adapazarı'ndaki Kent Güvenliği kameraları, birbirinden farklı kazaları kaydediyor.

Aziz GÜVENERADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- ADAPAZARI'nda film sahnelerini aratmayan kazalar Kent Güvenliği kameralarına yansıdı Adapazarı'ndaki Kent Güvenliği kameraları, birbirinden farklı kazaları kaydediyor. Kent merkezinde meydana gelen 2 kaza, kameraya yansıdı. Kazalardan birinde duble yolda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobilin yol kenarındaki bahçe duvarına çıkıp metrelerce savrulduğu görüldü. Bir diğer kazada, caddede seyreden otomobilin bu sırada kavşaktan yola katılmak üzere olan otomobille çarpıştığı görüldü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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