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Adapazarı'nda saatler 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, 17 Ağustos 1999 depreminin 19'ncu yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, 17 Ağustos 1999 depreminin 19'ncu yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı. Depremde ölenlerin yakınları dualar okurken, saatler 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşları sel oldu.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Adapazarı'nda anma töreni düzenlendi. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve Adapazarı Belediyesi'nin organize ettiği programa, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve depremde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllara göre az olması dikkat çekti.

İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ölen yakınları için dua eden vatandaşlar, 19 yıl sonra saatler depremin olduğu saat 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

EŞİMİN CENAZESİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Depremde enkazın altında kalıp ölen eşinin cenazesinin 3 gün sonra bulunduğunu ifade eden Suat Beyenal, "1999 yılında eşimi kaybettim. Depremi 2 yönlü acısını çeken, 2 yönlü yaşayan bir insanım. Depremin olduğu saniyelerde ben Avustralya'daydım. Burada vefat eden binlerce insanımızı hemen bulmuşlar, çıkarmışlar, defnetmişler. Benim hanımı da bulmuşlar, 3 gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Ben eşim toprağa verildikten 2 gün sonra gelebildim. İkinci acım da vefat etmiş hanımımı göremedim" dedi.

HERKES KIYAMETİN KOPTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Depremde yakınlarını kaybeden Paşa Odabaş ise deprem anında herkesin kıyametin koptuğunu düşündüğünü belirterek, "Daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşanmamıştı, İnsanlar daha önce böyle bir deprem yaşamadığı için kıyamet kopuyor zannetti, kıyameti yaşıyoruz zannetti insanlar" diye konuştu.

Anma programı, yapılan dualarla son buldu.

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