Adaşından etkilenip harçlıklarını Suriyeli yaşıtlarına bağışladı

Ailesiyle beraber Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi'yi ziyaret eden Muhammet, paraları makbuz karşılığında teslim etti.

Erdemli ilçesinde geçen hafta bindiği bir yolcu minibüsünde kıyafetleri kirli olduğu için koltuktan kaldırılan, yerde otururken uyuya kalan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hevevi'yle ilgili haberleri izleyen 7 yaşındaki Muhammet Yusuf Taner, adaşının durumdan etkilenerek Suriyeli çocuklara yardımda bulunmak istedi.

- "Kendi isteğiyle yardımcı olmak istedi"

Baba Fahri Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 7 yaşında olmasına rağmen yaşından büyük bir olgunluk gösterdiğini belirterek, gönlü büyük olan oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunu, ailesine, vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Taner, şöyle konuştu:

"Ben berberlik yapıyorum. İşten eve geldiğimde cebimdeki bozuk paraları harçlık yapsın diye oğluma veriyorum. O da bu paraları kumbarasında biriktiriyor. Oğlum benden aldığı 5 kuruşu bile kumbarasına atarak biriktirmeye çalışıyor. Kendi isteğiyle, biriktirdiği harçlıklarla durumu iyi olmayan arkadaşlarına yardımcı olmak istedi. Ben de babası olarak gururlandım ve duygulandım."

Muhammet Yusuf Taner de Suriyeli Muhammet Hevevi'nin durumuna çok üzüldüğünü, paraya ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Biriktirdiği harçlıklarla yardım etmek istediğini ailesiyle paylaştığını anlatan Taner, "Biriktirdiğim bu parayı kıyafeti kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan Muhammet kardeşime ve Suriye'deki çocuklara bayram harçlığı olarak göndermek istiyorum." dedi.