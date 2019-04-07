ADASU HES, 41 milyon lira değerinde enerji üretti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen ADASU HES projesinin 41 milyon lira değerinde enerji ürettiğini bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetim tarafından inşa edilen hidroelektrik santrali ADASU HES'in Türkiye'ye ve Sakarya'ya kazandırmaya devam ettiğini belirtti.

ADASU HES'in 2013 yılında hizmete alındığını anımsatan Keleş, "Gelecek yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kuruluyor. Biz de bu anlamdaki adımlarımızı çok önceden atmaya başlamıştık. Mümkün olan tüm projelerimizde suyun enerjisinden yararlanmak için gerekli yatırımları yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Projenin elektrik üretiminin yanı sıra birçok fayda sağladığını da vurgulayan Keleş, kentin ortasından akan Sakarya Nehri'ni değerlendirmek için inşa edilen HES'in oluşturduğu göletle, bir mesire alanı olan Sakaryapark projesinin de hayata geçirildiğini aktardı.

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Sakarya Nehri'nin doğu bölgesindeki 10 bin dönümlük araziyi özellikle yaz aylarında susuz bırakmamak için de bir proje uyguladıkları bilgisini veren Keleş, şunları kaydetti: