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ADASU HES, 41 milyon lira değerinde enerji üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş: - "2013'te hizmete aldığımız ADASU HES ile şu ana kadar yaklaşık 180 milyon kilovat enerji ürettik. Bunun ekonomik karşılığıysa 41 milyon liraya ulaşmış durumda"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen ADASU HES projesinin 41 milyon lira değerinde enerji ürettiğini bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetim tarafından inşa edilen hidroelektrik santrali ADASU HES'in Türkiye'ye ve Sakarya'ya kazandırmaya devam ettiğini belirtti.

ADASU HES'in 2013 yılında hizmete alındığını anımsatan Keleş, "Gelecek yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kuruluyor. Biz de bu anlamdaki adımlarımızı çok önceden atmaya başlamıştık. Mümkün olan tüm projelerimizde suyun enerjisinden yararlanmak için gerekli yatırımları yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Projenin elektrik üretiminin yanı sıra birçok fayda sağladığını da vurgulayan Keleş, kentin ortasından akan Sakarya Nehri'ni değerlendirmek için inşa edilen HES'in oluşturduğu göletle, bir mesire alanı olan Sakaryapark projesinin de hayata geçirildiğini aktardı.

- ADASU HES ile 180 milyon kilovat enerji üretildi

Sakarya Nehri'nin doğu bölgesindeki 10 bin dönümlük araziyi özellikle yaz aylarında susuz bırakmamak için de bir proje uyguladıkları bilgisini veren Keleş, şunları kaydetti:

"Bu proje sayesinde ADASU HES'te toplanan sular mahsule hayat veriyor. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yine ADASU HES nehrin taşıdığı pisliklerin toplanmasına ve temizlenmesine de olanak sağlıyor. Balık ve çakıl geçitleriyle sudaki canlı yaşamına hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor. 2013'te hizmete aldığımız ADASU HES ile şu ana kadar yaklaşık 180 milyon kilovat enerji ürettik. Bunun ekonomik karşılığıysa 41 milyon liraya ulaşmış durumda. Ayrıca eğitimin her aşamasında okuyan öğrencilerimiz, bilim insanları ve benzer projeleri hayata geçirmek isteyen kurumlar ADASU HES'i ziyaret ediyor, kurumumuzdan bilgiler alıyor. Şehrimize ve ülkemize değer katan böyle bir yatırımı hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Diğer enerji yatırımlarımız için de çalışmalarımız sürüyor. Keremali HES'te de kısa süre içerisinde enerji üretmeye başlayacağız. Akçay Barajı projesi kapsamında inşa ettiğimiz 3 HES'te ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm enerjimiz Sakarya için."

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ADASU HES enerji Rüstem Keleş Sakarya Büyükşehir Belediyesi sakarya nehri SASKİ

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