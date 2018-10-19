ADATA HV320 : Kendi küçük, kapasitesi küçük

HD680 verilerini yanında taşımak zorunda olan ve bu doğrultuda onları; darbelere, düşmelere ve kötü niyetli kişilere karşı koruyabilecek bir depolama cihazına ihtiyaç duyan kullanıcıları hedefliyor. Amerikan Ordusu’nun MIL-STD-810G 516.6 standardını karşılayan ürün 1.22 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmekten etkilenmiyor. Ürünün şok emici silikon gövde, dayanıklı iç dolgu ve sabit diski koruyan yastıklardan oluşan üç katmanlı yapısı verilerin daima güvende olmasını sağlıyor. HD680’in üzerindeki LED ışık, sarsıntı anında kırmızı renkli yanarak kullanıcılara şok korumasının devreye girdiğini gösterebiliyor.

Ayrıca AES 256-bit şifreleme desteği olan ürün, kullanıcıların verilerini parola ile korumaya alıp kötü niyetli kişilerin verilere ulaşmasını da engelleyerek her yönüyle veri güvenliği vadediyor. Etrafındaki olukla ürünün USB bağlantı kablosunu pratik biçimde taşıma imkânı veren HD680 siyah, mavi ve sarı renk seçenekleriyle geliyor.

ADATA HV320



ADATA’nın bir diğer yeni depolama ürünü olan HV320 ise verilerini taşımak için daha ufak boyutlu bir cihaz arayan kullanıcılara hitap ediyor. HV320’nin yalnızca 10.7mm kalınlıkta olan 1TB ve 2TB’lık seçenekleri herhangi bir çantaya veya cebe sığabilecek ölçülerde. Parlak çerçevesi ve fırçalanmış görünümlü ön yüzeyiyle hoş bir tasarıma sahip.