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Adatepe ve Kandil Barajlarına 750 bin adet yavru balık bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde bulunan baraj göllerine, Devlet Su İşleri (DSİ) 20.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde bulunan baraj göllerine, Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 750 bin adet yavru balık bırakıldı.
DSİ’nin ülke çapında hayata geçirdiği balıklandırma projesi kapsamında Ekinözü ilçesinde Ceyhan Nehri üzerindeki Kandil Baraj gölü ile Göksun ilçesindeki Adatepe Baraj gölüne toplam 750 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan program dahilinde temin edilen yavru balıkların 350 bini Kandil Barajı’na, 400 bini ise Adatepe Baraj gölüne bırakıldı.
Kandil Barajı’ndaki balıklandırma faaliyeti ile ilgili değerlendirme yapan Soysallı-Kandil Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ile katkısı bulunan kurumlara teşekkür etti.
Alkaya şunları söyledi:
“Kandil Barajının stoklarının takviyesi amacıyla her yıl balıklandırılma yapılıyor. Bu yılda DSİ 20. Bölge Müdürlüğümüz tarafından baraj gölüne 350 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı. Kandil Barajı genç bir baraj olup, barajın verimli bir hale getirilmesi için balıklandırma büyük önem arz ediyor. Özellikle bu aşamada barajın veriminin artırılması için av yasaklarına ve avlanma boyu yasaklarına uyulması gerekmektedir. Bölgemizde bu konuda özellikle amatör balık avcılarının bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Yasal olarak 1 Nisan-30 Haziran aylarındaki av yasaklarına uymaları ve avcılığın serbest olduğu 1 Temmuz-30 Mart tarihleri arasında da 40 santimetreden küçük sazan balıklarını avlamamaları gerekmektedir. Bu balıklar hepimizin ortak bir kaynağıdır ve sonsuz değildir.”

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