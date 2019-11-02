Adatepe'nin mirası davasında CHP'ye 3 bin 500 lira cezalı ret

Davanın görüldüğü mahkeme, geçen mart ayındaki duruşmada Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına hükmederek, 2013 yılında davalılara gönderilen ihtarnameye göre 1 milyar 778 milyon liranın üzerinde tutacağı belirtilen miras miktarının da hesaplanarak tespit edilebilmesi için dava dosyasının bilirkişi heyetine gönderilmesini kararlaştırdı.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Atatürk'ün son ikametgah adresinin Ankara'da bulunması nedeniyle 1 Ocak 2018'de yetkisizlik kararı verdiği miras davasının dosyası, varislerin avukatlarından Osman Ersin Kozanhan'ın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne yaptığı itirazın kabul edilmesi ve kararın bozulması üzerine İstanbul'daki mahkemesine gönderildi.

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuklarının CHP ile Türkiye İş Bankası aleyhine açtığı miras davasında, "dosyanın, Adatepe'ye eksik ödendiği iddia edilen 74 yıllık alacağın faiziyle birlikte hesaplanması için bilirkişiye gönderilmesi" kararını veren hakimle ilgili yapılan reddihakim talebi, üst mahkemece 3 bin 500 liralık disiplin cezası uygulanarak reddedildi.

Mahkeme, davalı kurumların zaman aşımı ve husumet itirazlarının, hükümle birlikte değerlendirilmesini de karara bağladı.

- Yargıtay yerel mahkemeyi haklı buldu

Davalı CHP ve İş Bankası avukatları, itirazlarına rağmen dosyanın hesaplama için bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme hakimiyle ilgili hakimin çekilmesi ve reddihakim talebinde bulundu. Talebe bakan itiraz makamı İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz'da verdiği kararla bu talepleri reddetti.

Bu karara da itiraz eden davalı taraf avukatları, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'ne başvurarak, reddihakim taleplerinin reddedilmesiyle ilgili kararın düzeltilmesini istedi.

Daire, 24 Eylül'de hazırladığı ilamla, hakimin çekilme istemiyle ilgili itirazları reddedip, mahkemenin verdiği ret kararını onadı. Reddihakim talebiyle ilgili ise reddihakim talebi ve nedenlerine yönelik, mahkeme tarafından inceleme veya değerlendirme yapılarak olumlu veya olumsuz bir karar verilmediğini hatırlatan daire, reddihakim istemine ilişkin yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulüne ve mahkeme kararının, reddihakim talebiyle ilgili yeni bir karar verilmek üzere bozulmasına yönelik hüküm kurdu.