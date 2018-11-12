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Aday adayı oldu, Orduspor'a Süper Lig sözü verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

ORDUSPOR eski başkanı Nedim Türkmen, AK Parti’den Ordu Büyükşehir Belediyesi aday adayı başvurusu yaptı.

Aday adayı oldu, Orduspor'a Süper Lig sözü verdi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDUSPOR eski başkanı Nedim Türkmen, AK Parti’den Ordu Büyükşehir Belediyesi aday adayı başvurusu yaptı. Türkmen, "Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem 2022’de Orduspor’u Süper Lig’e çıkaracağım" dedi.
Orduspor Kulübü eski başkanı Nedim Türkmen, AK Parti’den Ordu Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığı başvurusu yaptı. 26 yıl aradan sonra 2010-2011 futbol sezonunda Orduspor’u Süper Lig’e çıkarmayı başaran Nedim Türkmen, 6 yıl kulüp başkanı olarak görev yaptı.
Ordu’da yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyesi’ne aday adayı olduğunu, halen de Orduspor’dan 18 milyon TL alacağı bulunduğunu belirten Türkmen, "Orduspor kulüp başkanı iken bu şehre ne kattığımız ortada. 26 yıl aradan sonra Orduspor’u Süper Lig’e çıkardık. Sonrasında nasıl bu aşamaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Açıklanan kriterler var, bir de belirleyiciler var. Kimin nasıl değerlendireceğini bilemezsin. Ben bu kriterde ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yada Ordu’ya aday olmam lazımdı. Ben geldim memleketimden yana kullandım. Ekonomi bilmeyen siyaset yapamaz, son dönemde bunu gördük. Memleketime geleyim burada Belediye Başkanlığı yapayım diyorum. Ordu şehrinin takımı Fatsa, Yeni Orduspor var. AK Parti’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olursam Mayıs 2022’de Süper Lig’e çıkaracağım. Formüller var bunu söylüyorum. Bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Elimizdeki takımın kıymetini bilemedik, kaybedince anladık. Tam büyükşehir olduk, havalimanımız yapılmış takım küme düştü, şehirde düştü. Ordu spor, kültür sanat şehri olmak zorunda. Orduspor bu şehrin en büyük markası” dedi.
Ordupor 2012-2013 sezonunda Süper Lig’den düşmüş, geçen sezonda amatör kümeye düşmüştü.
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