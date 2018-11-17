HABER

"Aday belirlenmesi, hiç kimsenin iki dudağının arasında değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Aday belirlenmesi, hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Ankara'da çalışma yapmanın, genel merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir fayda yok"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Aday belirlenmesi, hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Ankara'da çalışma yapmanın, genel merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir fayda yok." dedi.

Salıcı, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İktidar Yolunda Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye makam kazanmak için değil, ilkelerine inandıkları için geldiklerini söyledi.

Toplantıda bulunanlar arasında belediye başkanları ve meclis üyelerinin çıkacağını dile getiren Salıcı, kendisi dahil herkesin geçici olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür eden Salıcı, "Eminim yeni büyükşehir belediye başkanımız CHP'li olacak ve İzmir'i çok daha ileri taşıyacaktır." diye konuştu.

İzmir'de hedeflerinin, bütün ilçelerde belediye başkanlığını kazanmak olduğunu belirten Salıcı, "Eğer biz İzmir'de bu başarıyı yakalarsak, iktidar partisini siyasi olarak gerileteceğiz. Eğer bu yerel seçimlerin sonunda iktidar partisi beline doğrultamaz hale geliyorsa, eğer erken seçime doğru götürmek istiyorsa biz başarılı olmuşuz demektir. Eğer uygulamada bir değişiklik yoksa belediye sayımızı artırsak bile bir yerde eksiklik yapmışız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak adayların yanında duracaklarını vurgulayan Salıcı, şunları kaydetti:

"Aday belirlenmesi, hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Ankara'da çalışma yapmanın, genel merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir fayda yok. Sizin avantajınız İzmir'de sevilmenizden, vatandaşın size saygı duymasından geliyor. Aday adaylarına çağrımdır; sokaktaki alan çalışmalarını yönlendirin. İzmir bizim göz bebeğimiz. Biz şimdiye kadar yapmış olduğumuz belediyecilikle Türkiye'ye örnek işler gösterdik."

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de yerel seçimlerin, iktidara giden yolda çok önemli olduğuna işaret etti.

İl başkanlığı olarak tüm aday adaylarına eşit mesafede olduklarını ifade eden Yücel, İzmir'deki başarılarını Türkiye geneline yaymak istediklerini kaydetti.

Toplantıya, Aziz Kocaoğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli kademedeki yöneticiler katıldı.

PARTNERKendini vampir sanan kadın, sevgilisine dehşeti yaşattıKendini vampir sanan kadın, sevgilisine dehşeti yaşattı
CHP'li Akın: Balıkesir'i en iyi Büyükşehir yapmak için çalışacağımCHP'li Akın: Balıkesir'i en iyi Büyükşehir yapmak için çalışacağım
AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusuAK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İktidar Yolunda Birlik aday Beraberlik ve Dayanışma" CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

İlginizi Çekebilir

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Bakan Soylu: Leşlerini getirip milletimizin önüne sermek borcumuzdur

Bakan Soylu: Leşlerini getirip milletimizin önüne sermek borcumuzdur

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.