"Aday çıkarmamamız bir partiyle ittifak yaptık anlamına gelmez"

TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bazı kentlerde belediye başkan adayı göstermemesinin bir siyasi parti ile ittifak ya da pazarlık yaptıkları anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Sezai Temelli, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla Tunceli Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Tunceli'de çeşitli siyasi partilerle güç birliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde bu seçimler öncesi devrimci, demokrat, emekçi ve kadınlarla görüşerek güç birliğini büyütmek istediklerini belirten Temelli, bunun karşılığını sandıkta alacaklarını savundu.

Temelli, HDP'li belediyelere kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılmasına da değinerek, "Belediyemiz bunlar tarafından gasbedilmiştir. 31 Mart'ta belediyelerimizi geri alacağız. Bu kayyumları süpürüp atacağız." diye konuştu.

Yerel seçimler öncesi pek çok kurumun AK Parti'nin yerel teşkilatı gibi çalıştığını iddia eden Temelli, sandıklarına, oylarına, siyasi iradelerine ve geleceklerine sahip çıkacaklarını ifade etti.