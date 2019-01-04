"Aday değişimi söz konusu olmayacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkenin değerlerine aykırı birilerinin, bu ülkenin insanını yönetmesinin önünde engel olduk." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa Gecesi" etkinliğine katılan Dağ, burada yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hamza Dağ, bu sürecin ülke menfaatleri doğrultusunda sonuçlanması için çalıştıklarını belirtti.

Beş yıl önce 17-25 Aralık sürecine ve ardından yaşanan 30 Mart yerel seçimlerine değinen Dağ, "Beş yıl önce 17-25 Aralık darbe girişimini hatırlıyorsunuz. O süreçte liderinin arkasında duran milletimiz partimize sahip çıkmış, en yüksek oy oranıyla seçimleri kazanmıştık. Yeniden benzer bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu.

Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkenin değerlerine aykırı birilerinin, bu ülkenin insanını yönetmesinin önünde engel olduk. Yeni sistemle tek adamlık rejimine gidildiğini iddia ediyorlardı. Geldiğimiz nokta ise bizi uzlaşıya götüren bir noktadır. 24 Haziran seçimlerinde partiler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dolayı ittifak yaptı, şimdi yerel seçimlere gidiyoruz, partiler yine ittifak yapıyor. Bu tek adamlığa gidiş midir, uzlaşıya gidiş midir soruyorum size. Bu ülke için uzlaşıya gidiştir."