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Aday gösterilmeyen Şahin'den CHP yönetimine 'Hatadan dönün' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde 20 yıldır belediye başkanlığı yapan CHP'li Tahir Şahin, tekrar aday gösterilmemesiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, parti yönetimine 'Hatadan dönün' çağrısında bulundu.

Aday gösterilmeyen Şahin'den CHP yönetimine 'Hatadan dönün' çağrısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde 20 yıldır belediye başkanlığı yapan CHP'li Tahir Şahin, tekrar aday gösterilmemesiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, parti yönetimine 'Hatadan dönün' çağrısında bulundu.
Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, 4 dönemin ardından 31 Mart yerel seçimleri için tekrar aday gösterilmedi. Menemen'de 20 yıldır belediye başkanlığı görevi sürdüren Şahin'den sonra CHP, kentteki adayının Serdar Aksoy olduğunu açıkladı. Aksoy'un belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından CHP İlçe Başkanı Hürol Taklak, ilçe yönetimi, ilçe kadın kolları yönetimi ve ilçe gençlik kolları yönetimi, tepki amacıyla görevlerinden istifa etti. Bugün ise Başkan Şahin, yazılı açıklama yaparak, hata yapıldığını öne sürdü, şu sözlerle CHP yönetimine seslendi:
"1999 yılından bu yana Menemen Belediyesi'nde onur ve gururla görev yapmaktayım. Bugüne kadar ilçemize önemli katkılar koyduğumuza inanıyorum. Kültüründen sanatına, sporundan sokaklarına, camisinden cemevlerine kadar çok büyük hizmetler vermiş bulunuyoruz. Her seçimde oyumuzu artırarak bugünlere geldik. Genel seçimlerde partimizin oyu düşerken, yerel seçimlerde hep önde olduk. Son yapılacak olan yerel seçimlerde Genel Merkezimiz; ne yazık ki Menemen'de kazanamayacak bir ismi aday göstererek, adeta CHP'nin kaybetmesi ve AKP'nin kazanması için ne gerekiyorsa yapmıştır. Genel Merkezimizin böyle büyük bir hata yaparak, Menemen'e büyük haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve parti yöneticilerimizden, Menemenli hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığın acilen giderilmesini istiyorum. Bu kararda ısrar edilirse, Menemen AKP'ye teslim edilecektir. Yok, bu karar şahsım adına veya diğer aday adayı arkadaşlarım adına düzeltilecek olursa, 20 yıldan bu yana belediye burçlarında dalgalandırdığımız CHP bayrağı ilelebet inmeyecektir. 3 Şubat Pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında yapılan hatadan dönülmesi halinde Menemen kazanacak, İzmir kazanacak, CHP kazanacaktır."

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