'Aday İmamoğlu, yardımcısı da Yavaş' dedi, CHP'den tepki geldi! Şaban Sevinç'e çok konuşulacak gönderme: 1 Ekim'den sonra...

Erken seçim çağrıları iyiden iyiye Ankara kulislerinde konuşulurken, gözler bir yandan da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrilmiş durumda. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi ön plana çıkarken, ikili arasında da soğuk rüzgarların esmeye başladığı iddia edilmişti.

'SİYASİ YASAK' İDDİALARI GÜNDEMDE

Son olarak gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 'siyasi yasak' kararının onaylanıp onaylanmayacağına çevrilirken, kulisler de hareketlendi.

"ADAY İMAMOĞLU, YARDIMCISI DA YAVAŞ"

Son olarak gazeteci Şaban Sevinç, Ekol TV'deki canlı yayında CHP'nin adaylık tartışmalarında kararını verdiğini ifade ederek "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak." iddiasında bulunmuştu.

CHP'Lİ KILIÇ'TAN ŞABAN SEVİNÇ'E TEPKİ

Sevinç'in bu iddiasına en sert tepki ise CHP milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kılınç, CHP'nin böyle bir karar almadığının altını çizerken Sevinç'e yüklendi.

Kılıç "Sayın Şaban Sevinç’e tavsiyem, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısını 128 milletvekilinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi Parlamento Grubu adına belirleme işi bittiyse 1 Ekim’den sonra da mecliste bizim adımıza yasama faaliyetlerine katılması olacaktır. İlk kanun teklifi de ‘Siyasi Ahlak Yasası’ olsun." ifadelerini kullandı.

"ELBET BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR"

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilecek olumsuz bir kararın karşısında olacaklarını belirten Kılıç, "Bu ülkedeki her türlü hukuksuzluğun karşısında olduğumuz gibi, Sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılacak hukuksuzluğun da tam karşısında ve O’nun buna karşı mücadelesinde tam yanında olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı eliyle millet iradesini yok saymanın elbet bir karşılığı olacaktır." paylaşımında bulundu.