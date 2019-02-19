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Aday listeleri için bugün son gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini bugün 17.00'a kadar seçim kurullarına bildirecek.

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini bugün 17.00'a kadar seçim kurullarına bildirecek.
YSK seçim takvimine göre büyükşehirlerde parti il başkanlarının, büyükşehir başkan aday listelerini saat 17.00'a kadar il seçim kurullarına teslim etmesi gerekecek. Geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat’ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart’ta ilan edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ankara İl Seçim Kurulu'ndan görüntü

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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