Aday listeleri için bugün son gün

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini bugün 17.00'a kadar seçim kurullarına bildirecek.

YSK seçim takvimine göre büyükşehirlerde parti il başkanlarının, büyükşehir başkan aday listelerini saat 17.00'a kadar il seçim kurullarına teslim etmesi gerekecek. Geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat?ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart?ta ilan edilecek.

