Aday listeleri için son gün

Yerel seçimlere yönelik geri sayım başladı. YSK tarafından belirlenen seçim takvimi kapsamında, siyasi partiler aday listelerini yarına kadar seçim kurullarına bildirecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik belirlenen seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarına kadar (19 Şubat Salı) seçim kurullarına bildirecek. Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına yarın saat 17.00’ye kadar vermesi gerekiyor.

Meclis Başkanı Yıldırım istifa ediyor

Adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın bugün TBMM Başkanlığından istifa etmesi bekleniyor. Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabilecekleri ifade edilen YSK kararında, seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart’tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacakları aktarıldı.