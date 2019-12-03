HABER

Aday memurlara eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta ve itfaiye adayı memurlara yönelik eğitim başladı.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2 Aralık - 16 Aralık 2019 tarihlerinde temel eğitim, 17 Aralık 2019 - 28 Ocak 2020 tarihleri arasında hazırlayıcı eğitim programı düzenlendi.

Aday memurlara eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde zabıta ve itfaiye adayı memurlara yönelik eğitim başladı.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2 Aralık - 16 Aralık 2019 tarihlerinde temel eğitim, 17 Aralık 2019 - 28 Ocak 2020 tarihleri arasında hazırlayıcı eğitim programı düzenlendi. Eğitime İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer birimlerden 53 aday memur katıldı.
Programın ilk gününde Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Anayasanın Üstünlüğü, Devlet Yönetimi, Devletin Organları, Devlet Yönetimini Düzenleyen Kurallar konulu eğitim verdi. Uludağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Barosu, Jandarma Garnizon Komutanlığı Büyükşehir Belediyesi yöneticilerden konularında uzman eğitimci ve eğitime katkı verecek.
Eğitim süresince Devlet Teşkilatı, Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik Bilgileri, Türkçe Dilbilgisi Kuralları, Halkla İlişkiler, Yazışma Dosyalama Usulleri, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Kurum ve Kuruluşların Diğer Kurumlarla İlişkileri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, E-Belediye Sistemi Tanıtımı ve Kullanımı, Microsoft Office Eğitimi, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişim Süreci, Etkili İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi Eğitimi, Zabıta Mevzuatı, İtfaiye Mevzuatı, Bursa Tarihi gibi konular hakkında bilgi verilecek.
Program sonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker, Prof. Dr. Mehmet Yüce’ye hediyelerini takdim etti.

Aday memurlara eğitim

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kayseri'de iş makinesi hırsızlığına tutuklamaKayseri'de iş makinesi hırsızlığına tutuklama
Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyorVan Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi ev ortamını aratmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Trump'dan Macron'a NATO tepkisi!

Trump'dan Macron'a NATO tepkisi!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.