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Aday öğretmenlere davullu zurnalı seminer

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine atanan aday öğretmenlere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce seminer verilip kentin kültürü tanıtılıyor.

Aday öğretmenlere davullu zurnalı seminer

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine atanan aday öğretmenlere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce seminer verilip kentin kültürü tanıtılıyor. Öğretmenler, seminer sonunda Türkçe Kürtçe şarkılar eşliğinde davul ve zurnayla halay çekiyor.
Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçe ve bağlı köylere ataması yeni yapılan aday öğretmenlere yönelik ‘Anadolu’da çok kültürlülük ve eğitime yansımaları’ başlıklı seminer veriliyor. Her ay Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerlere köy okullarında eğitim veren öğretmenler katılıyor. Öğretmenlerin bölgeye ve öğrencilerle uyum sağlamaları açısından verilen seminer sonrası Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi sunulup ardından da davul ve zurna eşliğinde halay çekiliyor.

“Buraya geldiğimde çok güzel bir yer olduğunu gördüm”
İlçeye ataması yeni yapılan öğretmenler, meslektaşlarının ilçeyi seçmeleri konusunda akıllarında soru işareti kalmaması gerektiğini söyledi. Ataması yeni yapılan öğretmenlerden Serap Yılmaz, atamasının Beytüşşebap’a çıktığında ilk etapta çok korktuğunu, sonra ilçeye geldiğinde kentin çok güzel bir yer olduğunu gördüğünü söyledi. Yılmaz, Beytüşşebap’ta terörün olmadığını, insanlarının çok iyi olduğunu belirterek herkesi ilçeye davet etti.
Ece Kabakçı isimli öğretmen ise, atamasının ilk olduğunda kafasında soru işaretlerinin olduğunu fakat gösterilen ilgi ve alaka sonrası kafasındaki tüm soru işaretlerinin gittiğini söyledi.
Seminerler sonunda ilçeyi tam anlamıyla tanıyan öğretmenler, meslektaşlarını ilçeyi seçmeleri konusunda tereddüt yaşamamaları konusunda bilgilendirdi.

Aday öğretmenlere davullu zurnalı seminer

Aday öğretmenlere davullu zurnalı seminer

Aday öğretmenlere davullu zurnalı seminer

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