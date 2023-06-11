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'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt! İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Hem yerel seçimde hem de genel seçimde...

11.06.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son çıkışıyla CHP'de değişim rüzgarını bir kez daha estirdi! 'İmamoğlu genel başkanlığa aday olacak mı?' sorusu gündemdeki yerini korurken İmamoğlu soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi. İmamoğlu ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin adaylığı hakkındaki yorumunu da ilk kez değerlendirdi.

'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt! İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Hem yerel seçimde hem de genel seçimde...

2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen ardından Ekrem İmamoğlu art arda 'değişim' mesajları vererek yeni bir gündem yarattı. İmamoğlu'nun bu mesajının altında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğu iddiası dillendirilirken Kılıçdaroğlu, tartışmaya "Aday olabilir, 'neden adaysın' demem. Ama Büyükşehir Belediyesi'ni neden başka bir partiye verelim?" sözleriyle yanıt vermişti. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.

"KİŞİLERE BAĞLI SÜREÇ ONUN ÖMRÜYLE KISITLI KALIR"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'a çok güzel hizmetlerimiz var, sunmaya devam ediyoruz. Esas olan, sistem önemlidir. Kişilere bağlı değil. Ortaya koyduğunuz görüş ile başarı elde edebilirsiniz.

Kişilere bağlı veya bir belediye başkanına, bir lidere bağlı süreçler onun ömrüyle, onun süresiyle kısıtlı kalır. Biz ülkemize bir sistem vadediyoruz. Bu bir değişimdir, bu değişim kalıcı bir değişimdir. Bir yerel yönetim modeli... Yeni nesil belediyecilik anlayışı diye tabir ettiğimiz çok yönlü bir süreçten bahsediyoruz.

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DİKKAT ÇEKEN 'YÜZDE 60' İDDİASI

Ben iddia ediyorum, İstanbul halkı bu mutlulukla, özgür alanlarıyla birlikte bizi yüzde 60'ların üzerinde destekliyor. Siyasetin de bu anlamda bir geleceğe ihtiyacı var. Bunun inşa edilmesi şart. Ben bu inşanın, bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın Türkiye'de 'Neleri eksik yaptık' diye bakarak geleceğe daha umutlu bakışın muhalefetin mutlak irdelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum.

"BAŞTA KENDİ PARTİM OLMAK ÜZERE ELZEM BİR DURUM"

Başta kendi partim olmak üzere bu değişimi vadetmenin bütün muhalefet için elzem bir durum olduğunu ifade etmeye devam ediyorum. Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, birtakım hatalardan geri dönmekle, onun yerine doğru koyarak mümkün olabilir.

"KENDİ PARTİMDEN BAŞLAYAN BU KIVILCIM TÜRKİYE'YE ÇOK İYİ GELECEK"

Bunun parti içinde tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasinin partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim ne güzel sonuç verdiyse hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini şimdiden düşünüyorum.

YEREL SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

Eminim ki Ekrem İmamoğlu gibi düşünen insan İstanbul'da, on milyonlarca insan Türkiye'mizde, yüz binlerce insan, üye partimizde var. Bunu kovalayıp değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı yerel seçimler de de sonraki genel seçimde de tahminimizin çok üstünde, çok daha kalıcı başarıları getirecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN CANLI YAYINDAKİ AÇIKLAMALARINA YANIT

Ekranlar, televizyonlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı ya da diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum."

'ADAY OLACAK MISINIZ?'

CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmadığı sorusu üzerine ise İmamoğlu "Benim aday olduğum tek şey var; aynen İstanbul'da olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişim" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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