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Adaya terk edildiği öne sürülen eşeği aradılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayvanseverler, belediye ve AKUT ekipleri sosyal medyada adaya terk edildiğine dair görüntüleri paylaşılan eşeği aradı - Arama çalışmalarında eşek bulunamadı, hayvanseverler ot ve su bırakarak adadan ayrıldı

Marmaris ilçesinde ekipler ve hayvanseverler sosyal medyada adaya terk edilmiş görüntüleri paylaşılan eşeği kurtarmak için arama çalışması yaptı.

Bozburun Mahallesi'ndeki Koca Ada'ya bir eşek bırakıldığı ve eşeğin aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler harekete geçti.

Tekneyle adaya giden ekipler ve hayvanseverlerin arama çalışmalarında eşeğe rastlanılmadı. Adaya su ve ot bırakılarak geri dönüldü.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir adaya eşeğin terk edildiğine dair sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kendilerine ulaştığını, hayvanı kurtarmak için ekiplerle adaya gittiklerini söyledi.

Eşeği bulamadıklarını ancak akıbetini araştırmaya devam edeceklerini belirten Yıldız, "Bize gelen görüntülerde eşeğe, günübirlik tekne turuna çıkan tatilciler yiyecek ve su veriyordu. Hayvancağız sanki 'Beni kurtarın' der gibi bakıyordu. Gezi teknelerinde çalışanlardan eşeği gördüklerinde bize haber vermeleri istedik." dedi.

Arama çalışmalarına katılan Bozburun Mahallesi Muhtarı Duran Güleç de eşeğin bir an önce bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

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