'Adayda anlaştık' açıklaması sonrası geceye damga vuran hamle! Meral Akşener'in A takımındaki Ümit Dikbayır önce paylaştı sonra sildi

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Dikbayır'ın attığı ve daha sonra sildiği tweet olay oldu! Bu durum altılı masa arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Meral Akşener'in kurmaylarından Ümit Dikbayır, İYİ Parti haricindeki masanın diğer ortaklarını işaret ederek 'Millet beşten büyüktür' çıkışında bulundu.

İYİ PARTİ - CHP ARASINDA 'ANLAŞMAZLIK' İDDİASI! ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, attığı tweeti çok kısa bir süre sonra sildi! Ümit Dikbayır, ilk paylaşımında 'Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o...' ifadelerini kullanmıştı.

Dikbayır, 'Millet beşten büyüktür' tweetini kısa süre içinde sildi.

Aynı dakikalarda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün paylaşımı da dikkat çekti.

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK: "APOLETLERİNİ SÖK DEDİK SANA"

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdi.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da "Millet ne de derse o olacak" paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medyada "Sildi" başlığı Trend Topic oldu.

"İSİM ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILMADIĞI ANLAŞILIYOR"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta da, HaberTürk yayınına konuk oldu. Usta, "6 lider bir isimde uzlaştı mı bir karar verildi mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Genel Başkanımızla görüşme şansım olmadı. 22.30'da toplantıya çağırdı. Benim herhangi bir şekilde metnin dışında bir bilgim yok. Ama metinden anladığımı söyleyeyim. İsimler konuşulmuş ancak bir isim üzerinde mutabakata varılmadığı anlaşılıyor."

"ÇOK HIZLI ŞEKİLDE YENİ BİR ÇALIŞMA YAPILABİLİR"

Aday belirlenmesi konusunda ilginç bir iddia da ortaya atan Usta "Hepimizin bildiği anketler var, çok hızlı bir şekilde yeni bir çalışma yapılabilir. Belki yöntemde uzlaştılar. 'Bu yöntemlerle çok hızlı bir tarama yapalım o zaman da bir isme karar verelim' diye bir çalışma da yapılmış olabilir. Tamamen bir isim konusunda uzlaşma sağlansaydı beklenmez şu an açıklanırdı." diye konuştu.

