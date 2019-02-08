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Adaylar "centilmenlik protokolü" imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Fatih Sayar’ın öncülüğünde bir araya gelen Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı belediye başkan adayları, yerel seçimler için ‘centilmenlik protokolü’ imzaladı.Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, ilçede huzurlu ve güvenli bir seçim süreci geçirilmesini sağlamak amacıyla özel bir çalışmanın mimarı oldu.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Fatih Sayar’ın öncülüğünde bir araya gelen Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı belediye başkan adayları, yerel seçimler için ‘centilmenlik protokolü’ imzaladı.
Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, ilçede huzurlu ve güvenli bir seçim süreci geçirilmesini sağlamak amacıyla özel bir çalışmanın mimarı oldu. Kaymakam Sayar, Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan Adayı Bilal Eker ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan’ı buluşturarak, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ‘centilmenlik protokolü’ imzalattı.
Ekinözü Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen ‘centilmenlik protokolü’ imza töreninde konuşan Kaymakam Fatih Sayar, seçimlerin, demokrasinin vazgeçilmesi olduğunu belirtti.
Belediye başkanlığının topluma hizmet etmek için şerefli bir görev olduğunu ve herkesin bu görevi yapmak isteyeceğini vurgulayan Kaymakam Sayar, seçim kampanyalarının nezaket içerisinde mevzuata ve Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda sürdürülmesinin önemine değindi.
Tüm bu hususları dikkate alarak ‘centilmenlik protokolü’ hazırladıklarını kaydeden Kaymakam Sayar, kentte çevre ve gürültü kirliliğine neden olmadan, centilmence ve dostça bir atmosfer altında seçim dönemini geçirme yönündeki düşüncelerini şu şekilde ifade etti:
“Bugün imzalanan protokolle, seçim çalışmaları sırasında kullanılan materyallerin çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayacak şekilde tedbirlerin alınması konusunda görevlendirmelerin yapılması ve görevlendirilen kişilerin konuyu hassasiyetle takip etmesi gerekiyor. Seçim ve vatandaş güvenliğinden sorumlu olan bizlerle devamlı iletişim halinde olmanız, geniş katılımlı toplantılardan önce herhangi bir güvenlik açığına neden olmayacak tedbirler almamızı kolaylaştıracaktır. Buna ilave olarak seçim çalışmalarında kullanılan araçların plakalarının kapatılması, güvenlik açığına yol açtığı için bütün siyasi partilerden bu hususa dikkat etmelerini, araç plakalarının hiçbir şekilde kapatılmamasını rica ediyorum.”
Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar son olarak, “Birlikte temiz siyaset adına iyi niyet protokolüne imza atan AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarına teşekkür ediyorum. Yapılan protokole her partinin ve partilinin hassasiyetle uyacağını düşünüyorum” dedi.
Toplantının sonunda Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Eker ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan, protokole imza atarak Kaymakam Sayar’a toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür etti ve birbirlerine başarı diledi.
Kaymakam Sayar’ın konuşmasından sonra ilçe emniyet amirliği tarafından seçim sürecinde uyulması gereken kurallar anlatıldı. Protokol imza toplantısında siyasi partilerin ilçe başkanları da hazır bulundu.

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