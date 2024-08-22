Adaylar daha fazla beklemek istemedi, isyan etti!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Haziran ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen yapılacağının duyurulmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS sınavlarına giren öğretmen adayları ardından sözlü mülakata girdi.

DANIŞTAY KARARI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Mülakatlar tamamlandı ancak atamalara dair ses seda çıkmadı. Uzun süredir bekleyen öğretmen adayları konuyu sosyal medyaya taşıdı. X isimli sosyal medya uygulamasında duruma sinirlenen öğretmenler şu şekilde isyan etti:

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE TREND TOPİC OLDU!

Öğretmen adaylarının ve ailelerinin isyan dinmedi. Paylaşılan gönderilerde #MEBMülakatıAçıkla ve #MebSusmaMülakatlarıAçıkla hashtag'leri uzun süre Türkiye Trendlerde 1 numarada kaldı.

“İPTAL EDİLİRSE ÖĞRETMENLER MAĞDUR OLACAK”

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı son açıklamada sözlü mülakatın kaldırılmasına yönelik açılan davanın sonucunu beklediklerini dile getirdi. Tekin, "Danıştay kararını bekliyoruz. Mülakat sonuçlarını açıklarsak ardından Danıştay iptal ederse öğretmenlerimiz daha da mağdur olacak. Gelen kararın ardından açıklama yapacağız.” İfadelerini kullandı.

“MAZERETE BAĞLI ATAMALARDA BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN TALEBİ KARŞILANDI”

Tekin, sosyal medyasında yaptığı paylaşımı şu şekilde oldu;