Adaylar TBMM Başkanlığı İçin Dilekçelerini Verdi

Türkiye’de Corona virüsü salgınından etkilenenlerdeki artışa ve tatile gidilmesi yönündeki beklentilere karşın iktidar partisi AKP, kamuoyu gündemindeki tartışmalı yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için TBMM’yi açık tutmayı planlıyor. MHP’yle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip AKP, Mustafa Şentop’un yeniden TBMM Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılan 7 Temmuz’daki oylama sonrasında TBMM'nin çalışmalara devam etamesini öngörüyor. TBMM Başkanlığı seçimi için dün aday başvuruları süreci başladı. Başvuru süresi beş gün içinde son erecek. Muhalefet partileri, MHP’nin “Cumhur İttifakı” içinde yer alması sebebiyle aday çıkarmadığı ve iktidar partisi AKP’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’a destek açıklaması yaptığı süreçte adaylarını açıklıyor. AKP’nin çoğunluğuna dayalı karar mekanizmasıyla belirlenmekte olan Meclis çalışma takvimi uyarınca 7 Temmuz’da gerçekleşecek TBMM Başkanlığı seçiminin ardından yasama faaliyetleri devam edecek. TBMM’nin geçtiğimiz hafta HDP’li üç milletvekilinin yanı sıra pek çok farklı birimindeki personeline Corona virüsü teşhisi konulmasıyla birlikte komisyon çalışmalarına kısmen ara vermesi bekleniyordu. Ancak TBMM’de Corona salgınıyla mücadele kapsamında Mart ayından bugüne devam etmekte olan ziyaretçi yasağının 31 Temmuz’a kadar uzatılmasıyla yetinildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Haziran’daki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada hemen gündeme alınmasını ve yasalaştırılmasını istediği barolarla ilgili kanun teklifinin ise TBMM Başkanlığı seçimi sonrasında TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi bekleniyor. Bu aşamada TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeler yapılıyor. TBMM’de Corona virüsü salgınına rağmen personel kadrosuyla birlikte Meclis’i takip etmekte olan basın mensupları dışında yaklaşık 7 bin kişi, çalışma temposunu sürdürüyor. Şentop’un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor TBMM Başkanlığı seçimi, TBMM İç Tüzüğü uyarınca gizli oylama şeklinde dört tur olarak öngörülüyor. Birinci ve ikinci turlarda, üye tam sayısı yani 600 milletvekili bakımından üçte iki çoğunluk şartı, yani 400 oy aranıyor. Üçüncü tur oylamada ise salt çoğunluk olan 301 oy şartı yeterli kabul ediliyor. Bu bakımdan TBMM’de AKP’nin 291 ve MHP’nin 49 sandalye ile “Cumhur İttifakı” olarak 340 sandalye çoğunluğuna sahip olmaları bakımından üçüncü turda seçim sonuçlanacak görünüyor. İktidar cephesinin 301’in üzerindeki bu çoğunluğunda fire vermemesi durumunda MHP’nin de destek verdiği Şentop’un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Üçüncü turna eğer adaylardan herhangi birisi için salt çoğunluk olan 301 oy şartı sağlayamazsa dördüncü ve son tur oylamaya geçiliyor. Üçüncü turna en çok oyu almış iki aday arasında oylama yapılıyor ve en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı seçiliyor.

Şentop’un ikinci kez adaylık başvurusu yapıldı Şimdiki TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, selefi ve Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla AKP’nin adayı olarak belirlendi. Şentop’un adaylık başvurusunu ise AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan gerçekleştirdi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın da imza attığı başvuruyla Şentop, AKP’nin TBMM 27. Dönemi’nde ikinci kez başkanlığa aday gösterdiği isim oldu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri sonrasında cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapılmasıyla birlikte TBMM 27. Dönemi’nde AKP-MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na en son Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım seçilmişti. Yıldırım, 31 Mart 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi üzerine 19 Şubat 2019’da TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmişti. TBMM’de iki yıl süreyle başkan seçimi yapıldığı için Yıldırım’ın istifasının ardından sadece geriye kalan süre için seçim yapılmıştı. TBMM’de 24 Şubat 2019’da 542 milletvekilinin katılımıyla yapılan üçüncü tur oylamada, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oyla TBMM Başkanı seçilmişti.

Şentop TBMM’de Corona önlemlerini savundu TBMM Başkanı Şentop ise bugünkü basın açıklamasında, adaylığına bütün milletvekillerinden destek beklediğini kaydederek, Meclis'teki Corona virüsü önlemlerine özen gösterdiklerini savundu. Şentop, “Biz, bütün imkanları milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere idari personelimize sunuyoruz. Dezenfekte işlemlerini Genel Kurul, komisyonlar, milletvekillerinin kullandığı mekanlar dahil olmak üzere yapıyoruz. Mesafe konusu da kendilerine kalmış. Bu konuda gerekli ikazları yapıyoruz. Meclis'te 200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının aşağı yukarı yüzde 1'i TBMM'de yapılmış oluyor. Test sayısının oransal olarak yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Maksadımız mümkün olduğu kadar eğer bir vaka varsa erken bir şekilde tespit edip gerekli izolasyonu sağlamaktır” diye konuştu. TBMM’de ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana başkanlık koltuğuna 29 milletvekili oturdu. Şentop, 29’ncu TBMM Başkanı konumunda. Bu başkanlar arasında en uzun süre Mustafa Abdülhalik Renda görevde kaldı. Renda, ilk kez 1935'te başkan seçildi ve 1946’ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.