Adaylar YÖK Atlas’ta en çok hukuk ve sağlık programlarına baktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercihlerini yapmaya başlayan üniversite adayları, karar verme sürecinde YÖK Atlas sisteminden yararlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 6 günde 1,5 milyon kişinin kullandığı YÖK Atlas’ta adaylar en çok hukuk ve sağlık programlarına baktı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 2019-YKS tercih döneminde yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını ifade ettiği YÖK Atlas sistemi, YÖK tarafından hizmete sokulduğu 2016 yılından bu yana tercih dönemlerinde üniversite adayları ve rehberlik hizmeti veren hocalar tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. 2019-YKS sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz tarihinden bu yana geçen 6 günlük sürede YÖK Atlas’ın kullanım trafiği, geçen senenin aynı dönemine oranla bir buçuk kat artarak toplam 1 milyon 556 bin kişiye ulaştı. Ziyaret başına ortalama kullanım süresinin 7 dakika 13 saniye olduğu YÖK Atlas sisteminin tercih dönemi sonuna kadar 2 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

Lisans programlarının liderliğine hukuk programları yerleşti

Tercih döneminin ilk 6 gününde YÖK Atlas sisteminin kullanım istatistikleri incelendiğinde lisans programlarında ilk üç sırada hukuk, tıp ve diş hekimliği programlarının yer aldığı görüldü. Hatırlanacağı üzere 2018-YKS YÖK Atlas sistemini kullananların en çok inceledikleri program tıp olmuş, çok az farkla hukuk ikinci sırada yer almıştı. 2019-YKS tercih döneminin ilk 6 günlük istatistiklerinde hukuk programının bu yıl liderliğe yerleştiği görüldü. Bu iki programı sırasıyla takip eden diş hekimliği, hemşirelik ve bilgisayar mühendisliği programlarının geçen yılki yerlerini aynen korudukları gözlendi. Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan beslenme ve diyetetik programının bu yıl 6. sıraya yükselmesi dikkat çekti. YÖK Atlas sistemini kullananların en çok incelediği lisans programları arasında sınıf öğretmenliği 9, mimarlık 13, veterinerlik 22, makine mühendisliği 27. sırada yer aldı.

Ön lisans tercihlerinde sağlık programlarına ilgi yoğun oldu

Tercih döneminin ilk 6 gününde YÖK Atlas sisteminin kullanım istatistikleri incelendiğinde iki yıllık ön lisans programlarında ilk üç sırada ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı yer aldı. Onları sırasıyla adalet, ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar teknikerliği gibi programlar takip etti. Geçtiğimiz yıl 8. sırada yer alan bilgisayar programcılığı bölümünün bu yıl 3. sıraya yükselmesi dikkat çekti. Listede aşçılık 13, grafik tasarımı 17, sivil savunma ve itfaiyecilik 21 ve mekatronik programı 28. sırada yer aldı.

YÖK Atlas sistemini kullananların en çok incelediği ön lisans programları arasında sağlık programlarının fazlalığı gözlemlendi. Listenin ilk on sırasında geçtiğimiz yıla benzer bir şekilde 7 ön lisans sağlık programı yer aldı.