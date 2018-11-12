HABER

"Adaylarımız seçildikten sonra rozetlerini çıkaracaklardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Bütün belediye başkan adaylarımız seçildikten sonra elbette rozetlerini çıkaracaklardır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden belediye başkanı adaylığında bulunanların seçildikten sonra rozetlerini çıkararak görevlerini yürüteceğini söyledi.

Akşener, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusundaki bir soru üzerine, Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını çok istediklerini daha önce ifade ettiğini anımsattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Mansur Yavaş bir görüşme yapacağını belirten Akşener, bu görüşmenin parti dışında, onların şahsi dostluklarına dayalı bir görüşme olacağını söyledi.

Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" talebini saygıyla karşıladığını bildiren Akşener, "Bütün belediye başkan adaylarımız seçildikten sonra elbette rozetlerini çıkaracaklardır. Mansur Yavaş'ın tercihine saygı duyuyorum ve bu tercihi üzerinde de kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Akşener, parti olarak her il, ilçe ve beldede aday çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

OSTİM'de esnaf ziyaretinde de bulunan Akşener, esnafla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akşener, daha sonra Ostim Sanayici ve İş adamları Derneğini (OSİAD) ziyaret ederek, sorunları ve çözümleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşmeMansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Mansur Yavaş Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

CHP'li Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti'ye geçti!

CHP'li Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti'ye geçti!

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.