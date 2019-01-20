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Adayların sırasını sokaktan geçen genç kız belirledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde CHP'nin İl Genel Meclisi adaylarının sırasını, o sırada sokaktan geçen bir genç kız kurayla belirledi

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde CHP'nin İl Genel Meclisi adaylarının sırasını, o sırada sokaktan geçen bir genç kız belirledi.

Demirköy ilçesinden İl Genel Meclisi aday adayı Saffet Üresin ile Tarık Sayılgan'nın aday sıralamasının belirlenmesi amacıyla parti binasında seçim yapıldı.

160 üyenin 111'inin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayılırken Üresin ve Sayılgan 55'er oy aldı.

Bunun üzerine İlçe Başkanı Mehmet Şenay durumu, CHP Genel Merkezine iletti. Genel merkez ise aday sıralamasının kura ile belirlenmesini istemesi üzerine yoldan geçen bir genç kız parti binasına davet edildi.

Parti binasına gelen Tuğba Aktaş (15) iki adayın isminin bulunduğu kağıtlardan birini seçti.

Genç kızın seçtiği kağıttan Üresin'in ismi çıktı.

Kuranın ardından her iki aday birbirini tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP meclis Sandık

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