Adayların YKS Sınavı'na Girecekleri Yerler Belli Oldu

Yükseköğretim Kurumları’na giriş sınavı YKS belgeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar 2021 yılı sınav giriş belgelerine http://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyorlar.

YKS sınavının birinci sınavı Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran, ikinci sınavı Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi, 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl YKS sınavına yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılması bekleniyor. İki aşamalı sınava girebilmek için adayların, TC kimlik bilgileri ve şifreleriyle ulaştıkları sınav giriş belgelerini yazılı olarak yanlarında kimlikleriyle birlikte bulundurmaları gerekiyor.

Sınavın 26 Haziran’da yapılacak, TYT oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. 27 Haziran’da yapılacak AYT oturumu da 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Yabancı dil sınavı YDT, de 27 Haziran’da saat, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

