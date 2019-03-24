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Adaylarla yürürken atılan taş başına isabet etti, 5 dikiş atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

AYDIN'da, 'cumhur ittifakı'nın büyükşehir ve Nazilli belediye başkan adaylarının 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Namık Kemal Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.

Adaylarla yürürken atılan taş başına isabet etti, 5 dikiş atıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, 'cumhur ittifakı'nın büyükşehir ve Nazilli belediye başkan adaylarının 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Namık Kemal Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. Kalabalıkla yürüyen Şamil Kolukırık'ın başına, çevredeki binaların birinden atılan taş isabet etti. Hastaneye kaldırılan Kolukırık'ın başına 5 dikiş atılırken, polis, taşı atan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
'Cumhur ittifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mustafa Savaş ve yeniden aday gösterilen Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, 31 Mart yerel seçimi için dün saat 21.00 sıralarında, Namık Kemal Caddesi'nde partililerle yürüyüş yaptı. Bu sırada çevredeki binaların birinin daire balkonundan taş atıldı. Taş, kortejde yürüyen, kent sakinlerinden Şamil Kolukırık'ın başına isabet etti. Otomobile bindirilerek, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen Kolukırık'ın başına 5 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolukırık, yürürken, bir anda başına taş geldiğini belirterek, "Bunu yapan kişinin bulunup, hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi. Şamil Kolukırık, her iki partinin de üyesi olmadığını, 'cumhur ittifakı'na destek için yürüyüşte bulunduğunu söyledi. Polis, taşı atan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adaylarla yürürken atılan taş başına isabet etti, 5 dikiş atıldıAdaylarla yürürken atılan taş başına isabet etti, 5 dikiş atıldı

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