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Adaylığı açıklanan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yeni projelerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tuzla Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tuzla Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 5 yıl içinde gerçekleştirilecek projeleri anlattı. Yazıcı’nın tanıtımını yaptığı 77 proje arasında Türkiye’de ilkler de var.
Tuzla’da 3’üncü kez aday gösterilen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2019 seçimleri ile beraber 5 yılda yapacakları projeleri tanıttı. Ayyıldız Tesisleri’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, ulusal ile yerel basın mensupları katıldı. Yaklaşık 2 saat süren proje tanıtımında 77 proje açıklandı. Tanıtımda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “2019 seçimlerine giderken partimizi temsilen bizi aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bize güvenen herkese teşekkür ve bize nasip eden Rabbim’e hamd ediyorum” dedi.
Toplantıda 77 projenin tanıtımı yapıldı
Tuzla Millet Bahçesi’nin de aralarında bulunduğu, Hayırsız Ada, Sahil 4. Etap, 854 Araçlık Yer Altı Otoparkı, Çok Amaçlı Eğitim Merkezi, Stadyum, Şehir ve Mübadele Müzesi, Sanat Sokağı, Kentsel Dönüşüm Alanları, Prestij Caddeleri, Deniz Eğitim Merkezi, Kronik Hastalar Danışma Merkezi, Tuzla Müftülüğü Hizmet Binası, Yeni İbadethaneler, Tuzla Devlet Hastanesi Önü Battı- Çıktı Yol ve E-5 Üzeri İçmeler Meydan Düzenlemesi, İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu, Mahalle Otoparkları, Yaş Sebze Meyve Hali, Tüm İmar Yollarının Açılması, Tuzla’ya Metro, Engelsiz Taksi, Engelli Araçlar Tamir-Bakım ve Yenileme Atölyesi, Engelsiz Sanat Topluluğu, Çocuk Müzesi ve Oyun Alanı, Çocuk Gelişim Merkezi, Mobil Oyun Otobüsü, Hamarat Eller Mobil Satış Aracı, Değişen Oyuncak Dükkanı, Askıdan Hayata, Şifa Mahallesi Meydanı, 20 Yeni Park, Eko Park, Açık Hava Kütüphanesi, Kapalı Pazar Yeri, Akıllı Atık Yeri, 4 Aile Sağlık Merkezi, Bakıma Muhtaç Yaşlılar ve Alzheimer Merkezi, Panik Düğmesi, Kurban Kesim Yeri, Sokak Hayvanları Mobil Rehabilite Aracı, Tuzla Belediyesi Spor Kompleksi, Tuzla Sanat ve Spor Merkezi, Spor Salonları, Tuzla Jimnastik Merkezi, Yüzme Havuzları, Bisiklet Yolu, Binicilik Tesisleri ve Okçuluk Alanı, İnsan Sapanı, 4 Yeni Okul, Millet Kıraathanesi(İlçe Halk Kütüphanesi ), Liselere Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarları, Tasarım ve Beceri Atölyeleri, Ebeveynler de Sosyal Medyada, İllüzyon Evi olmak üzere 77 projenin tanıtımı yapıldı.
Tuzla’ya Halk Adası
Tuzla açıklarında bulunan ada hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Halkın adası projesi aslında bu yine sosyal projemizin ve yapmış olduğumuz buz pateni, bowling halkımıza dokunan ve dar gelirli özellikle bir yerlere belli bir para veremeyecek olan vatandaşlarımız için. Diyoruz ya bir Koç’un adası var bir bizim Tuzla’da halkın adası olacak. İnşallah ‘Hayırsız ada’ olarak geçen adayı hayırlı bir adaya çevireceğiz. Bu ada Koç adasının karşısında bulunan bir ada. Adada yapmış olduğumuz çalışmaları da gelişmeleri de proje haline getirdik” şeklinde konuştu.
Kültür-Sanat Merkezi Tuzla
Sanat sokağı için çalışmalarını sürdüğünü belirten Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “10 tane binanın istimlakını yaparaktan sanat sokağı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönem de kültür ve sanat hayatının Tuzla’da İstanbul’un önemli damarlarından bir tanesi olması için gayret sarf ediyoruz. Eğitim kenti Tuzla derken de hep bunu vurguladık. İnşallah sanat sokağını da hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.
“Metro çalışması devam ediyor”
Metro çalışmasının devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Yazıcı, “Metro durdu dedikoduları çıktı ama değil. Bitmedi metro devam ediyor Tuzla’da. Büyükşehrimiz bu konuda devam edecek. Bizim için önemli bir şey var. E5’e paralel giden bu yılın başında açılacak diye söylenen Marmaray’ın açıldığında Tuzla’mızda 3 tane istasyonu sorunu çözülecek. Hatta bu metronun Gebze’ye kadar devam etmesi söz konusu ilçemizin metroya kavuşması söz konusu olacak” dedi.
Engelsiz Taksi Projesi
Engellilere yönelik özel projelerin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Yazıcı, “Sosyal projelerimize gelince engelsiz taksiyi geliştiriyoruz. Engelliler için 365 gün çalışıyoruz. Ama engelsiz taksiyi geliştireceğiz İnşallah. Engelli araçları tamir ve bakım yeri atölyesi kuruyoruz. Bu konuda çok talep alıyorduk, yardımcı oluyorduk. Engelsiz araçları tamir, bakım, yenilenmesi olacak. Ve ben bunu da bir merkez haline getirerek de tüm engellilerimize gücümüz yetiyorsa ilçe dışından bile gelse onlar için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
İlçenin tamamı tekli eğitim sistemine geçiyor
Eğitim projelerinde 4 tane yeni okul planladıklarını ifade eden Yazıcı, “Şifa Mahallesi, Mimarsinan’da çifte eğitim bitirirsek Tuzla tamamen geçmiş olacak. Planladığımız alanlarda okul projeleri olacak. Tekli eğitime Kadıköy’den sonra geçen tek ilçe olacağız. Kadıköy’de de çocuk sayısı az olduğu için. Bizde ki çocuk sayısı her halde onları 10 katıdır” şeklinde konuştu.
Ebeveynlere sosyal medya eğitimi
Ebeveynlere sosyal medya eğitimi vereceklerini söyleyen Yazıcı, “Ebeveynlerine sosyal medya bunu seçime kadar başlamış oluruz bunu planladık. Artık bilgisayar okur-yazarlığı hakkında herkes bir şeyler biliyor ama. Çocuğunun durumunu sorma diye bir şey vardı eskiden. Artık interneti kullanabiliyorsan özellikle 50’li yaş ve üstünü eğitilmesi konusunda anlaştık. Bizde bu konuda Tuzla’da kimseyi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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