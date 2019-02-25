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Adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'ya sendika ve odalardan destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen, Memnu hakların iadesi (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) belgesi istenen İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'ya işçi sendikaları ile odalardan destek geldi.

Adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'ya sendika ve odalardan destek

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen, Memnu hakların iadesi (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) belgesi istenen İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'ya işçi sendikaları ile odalardan destek geldi. Basın açıklamasını okuyan Hülya Ulaşoğlu, "Siyasi rakipleri yok etmek için 10 Ekim'i Cumhurbaşkanı'na hakaret bahanesiyle kullanmaya çalışmak İlçe Seçim Kurulu'nun görevi olmamalıdır" dedi.
Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, İlçe Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve bu nedenle aldığı para cezasından dolayı düşürülmesine tepki geldi. DİSK'in Ege Bölge binasında toplanan sendika temsilcilerinin yanı sıra KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası yöneticileri ortak basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu, şunları söyledi:
"Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimiz gerekçesiz olarak reddedildi. Ancak içimiz bir kez daha acıdı. Balçova Belediye Başkanı ve adayı olan Mehmet Ali Çalkaya'ya, 12 Ekim 2015 tarihinde yapılan ve 10 Ekim katliamının lanetlendiği eyleme katılması, burada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 25 Ocak'ta, 11 ay 20 gün ceza verilmiştir. Bir yıldan az süreli bir ceza olmasına karşın Çalkaya'nın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülmek istenmektedir. Balçova İlçe Seçim Kurulu'nun hukuk tanımaz tutumunu şiddetle kınıyoruz. Siyasi rakipleri yok etmek için 10 Ekim'i Cumhurbaşkanı'na hakaret bahanesiyle kullanmaya çalışmak İlçe Seçim Kurulu'nun görevi olmamalıdır. Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır."
Hülya Ulaşoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun, İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusunu reddetmesi gerektiğini söyleyerek, kendilerinin ise Mehmet Ali Çalkaya'nın yanında olduklarını ifade etti.
Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’te, 100 kişinin öldüğü terör örgütü DEAŞ’ın canlı bomba saldırısından 2 gün sonra İzmir'de yapılan tepki eylemine katılan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'ya sendika ve odalardan destek

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