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Adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'ya sendika ve odalardan destek geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen, 'Memnu hakların iadesi' belgesi istenen İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'ya işçi sendikaları ile odalardan destek geldi.

Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK-İZMİR (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen, 'Memnu hakların iadesi' belgesi istenen İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'ya işçi sendikaları ile odalardan destek geldi. Basın açıklamasını yapan Hülya Ulaşoğlu, Siyasi rakipleri yok etmek için 10 Ekim'i Cumhurbaşkanı'na hakaret bahanesiyle kullanmaya çalışmak ilçe seçim kurulunun görevi olmamalıdır. Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır dedi. İzmir'de Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, ilçe seçim kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve bu nedenle aldığı para cezasından dolayı düşürülmesine tepki geldi. DİSK'in Ege Bölge binasında toplanan sendika temsilcilerinin yanı sıra KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası yöneticileri ortak basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına basın açıklamasını yapan Hülya Ulaşoğlu, şunları söyledi Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimiz gerekçesiz olarak reddedildi. Ancak içimiz bir kez daha acıdı. Balçova Belediye Başkanı ve adayı olan Mehmet Ali Çalkaya'ya, 12 Ekim 2015 tarihinde yapılan ve 10 Ekim katliamının lanetlendiği eyleme katılması, burada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 25 Ocak'ta, 11 ay 20 gün ceza verilmiştir. Bir yıldan az süreli bir ceza olmasına karşın Çalkaya'nın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülmek istenmektedir. Asıl sorumluların yargılanması için her türlü siyasi ve yargısal engeli çıkarmaktan geri durmayanların, 'Katillerden hesap sorulsun' diyenlerin bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanı'nı eleştirmesini, siyaset yapmasına hatta aday olmasına bile tahammülleri yoktur. Balçova İlçe Seçim Kurulu'nun hukuk tanımaz tutumunu şiddetle kınıyoruz. Siyasi rakipleri yok etmek için 10 Ekim'i Cumhurbaşkanı'na hakaret bahanesiyle kullanmaya çalışmak İlçe Seçim Kurulu'nun görevi olmamalıdır. Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır. Hülya Ulaşoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun, İlçe Seçim Kurulunun başvurusunu reddetmesi gerektiğini öne sürerek kendilerinin ise Mehmet Ali Çalkaya'nın yanında olduklarını ifade etti.

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