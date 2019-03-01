HABER

Adaylığı düşürülünce eşini aday yaptı, kendini fahri başkan ilan etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Demokrat Parti’den (DP) Belediye Başkan Adayı olan Kadir Altunköse’nin adaylığı, İlçe Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Demokrat Parti’den (DP) Belediye Başkan Adayı olan Kadir Altunköse’nin adaylığı, İlçe Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Bunun üzerine eşi Serpil Altunköse belediye başkan adayı olurken, Kadir Altunköse ise fahri başkan ve danışman olarak eşine destek olacağını açıkladı.
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Demokrat Parti’den (DP) İmamoğlu Belediye Başkan Adayı olan Kadir Altunköse’nin adaylığı, sabıka kaydı nedeniyle geçtiğimiz hafta düşürüldü. 22 Şubat Cuma günü saat 10.00 sıralarında İmamoğlu Belediyesi’nden yapılan anonsla İmamoğlu belediye başkan adayları duyuruldu. Duyurulan belediye başkan adaylarının arasında DP İmamoğlu Belediye Başkan Adayı olarak Kadir Altunköse de yer alıyordu. Ancak daha sonra İlçe Seçim Kurulu’nun toplanmasıyla saat 15.00 sıralarında Altunköse’nin aday olamayacağı yönünde karar alındı. Altunköse, rakip belediye başkan adaylarının, seçimi kendisinin kazanmasından çekindikleri için böyle bir karar alınması yönünde çalışma yürüttüğünü iddia etti.
Daha sonra Demokrat Parti İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kadir Altunköse, seçim ofisi önünde toplanan kalabalığın gözyaşlarıyla kendisinden bir çare bulmasını istediklerini belirtti. Altunköse de hemen yanında oturan eşi Serpil Altunköse’nin elini havaya kaldırarak, "Arslanı yasaklarlarsa işte ’dişi aslan’ burada" diyerek, eşinin aday olduğunu ilan etti. Daha sonra partisine müracaat yapan Serpil Altunköse, DP’nin İmamoğlu Belediye Başkan Adayı, eşi Kadir Altunköse ise ’fahri başkan’ olarak seçime girmiş oldu.
Yaptığı başvuruyla 31 Mart Yerel Seçimleri’nde DP’den İmamoğlu Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Kadir Altunköse, hiçbir yüz kızartıcı suçu ya da siyasi yasağı olmamasına rağmen, rakip partililerin propagandaları sonucu adaylığının düşürüldüğünü iddia etti. Adaylığının nasıl düşürüldüğünü anlatan Altunköse, "22 Şubat Cuma günü listeler anons edildi. Ancak öğleden sonra rakip partililer beni resmen ön seçime tabii tutarak, İlçe Seçim Kurulu kararıyla adaylığımı engellediler. Bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu olayın yaşanmasının ardından seçim ofisimize gelen vatandaşlarımız, ’Kadir başkan, ne olur bir çare bul’ diyerek feryatlar ettiler. Ben de onların desteğini arkama alarak yanımda ağlamakta olan eşimin elini havaya kaldırıp, onun adaylığını ilan ettim. Böylelikle devletimin, milletimin yanında olarak eşimle birlikte seçimlere girme kararı aldım" diye konuştu.
Altunköse, sabıka kaydının alkollü eğlence mekanı sahipleriyle tartışmasından kaynaklı olduğunu iddia ederek, "Benim hiçbir yüz kızartıcı suçum yok. İmamoğlu için böyle bir sabıkaya sahibim ve bundan da gurur duyuyorum. 10 yıl boyunca belediye başkanı olarak bu ilçeye hizmet ettim. En ufak bir yolsuzluk ve haksızlık söz konusu olmadı. Devletimin her zaman yanında oldum" ifadelerini kullandı.
Eşi Serpil Altunköse’nin de başarılı olacağına inandığını dile getiren Altunköse, "Eşimi halk da çok destekliyor. O belediye başkanı olacak. Ben de fahri başkan ve gönüllü danışmanlık hizmeti vereceğim. Eşim siyasete yabancı biri değil ama belediyecilikteki acemiliklerini ben telafi edeceğim. Ona bu konuda yardımcı olacağım" dedi.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmazMansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz
ABD’nin Venezuela teklifine ikinci kez BM engeliABD’nin Venezuela teklifine ikinci kez BM engeli

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.