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"Adaylığımın düşürülmesi söz konusu değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

İzmir'de hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminat ödemeye mahkum olan Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına itiraz edildi - Çalkaya: "Dava sonucunda çıkan para cezasını ödedim. Şimdi de adaylık başvurumu yaptım. Ancak İlçe Seçim Kurulu bu hukuki durumun tespitini istedi. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil."

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle itiraz edildi.

2004 yılından bu yana Balçova Belediye Başkanlığı görevini yapan ve 31 Mart seçimlerinde de CHP'nin adayı olan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığıyla ilgili Balçova İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunuldu.

Başvuruda Çalkaya'nın katıldığı bir gösteride attığı sloganla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açıldığı ve para cezasına çarptırıldığı, bunun aday olmasına mani olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalkaya, 2015 yılında KESK tarafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen gösteride atılan sloganlar nedeniyle kendisine Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla dava açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dava sonucunda çıkan para cezasını ödedim. Şimdi de adaylık başvurumu yaptım. Ancak İlçe Seçim Kurulu, hukuki durumun tespitini istedi. Biz İlçe Seçim Kuruluna gerekli itirazı yaparak yasal süreci başlattık. CHP Genel Merkezi hukuk ekibi de konuyu takip ediyor. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ben milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım. Balçova halkının oylarıyla seçtiği bir insanın hakaret suçlaması nedeniyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradeye uygun olmadığına inanıyorum."

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