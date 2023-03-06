Adaylığının açıklanmasına saatler kala Kılıçdaroğlu'ndan 'Twitter' hamlesi! Beğendiği tweet gündem oldu: "İn oradan aşağı"

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere yaklaşık 2,5 ay kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak yarışacak isim bugün netleşiyor. Akşener'in sert açıklamalarının ardından yoluna 5 parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelerek cumhurbaşkanı adayını ve cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarını açıklayacak. Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde paylaşılan bir Twitter gönderisini beğenerek adaylığının sinyalini resmen verdi.

TÜM GÖZLER O SAATE ÇEVRİLDİ

İttifakın adayının kim olacağı uzun süredir beklenirken altılı masanın 12. toplantısına dek liderler cumhurbaşkanı adayını konuşmadıklarını belirtmişti. İYİ Parti'nin bugün katılması beklenmeyen Millet İttifakı toplantısı saat 14.00'te Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek. 5 lider toplantının ardından saat 17.00'de kameralar karşısına geçerek ittifakın adayını duyuracak.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER! "İN ORADAN AŞAĞI"

Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu teklifine sıcak bakmayan ve uzun süredir adaylık sinyalleri veren Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasına saatler kala Twitter'da bir gönderiyi beğendi. O tweet'te yer alan "İn oradan aşağı eylemi" ifadeleri dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE..."

Söz konusu gönderinin sahibi avukat Hüseyin Cimşit, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değinerek paylaşımında şunları kaydetti:

"Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de "söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa", hepinize söz veriyorum. Çankaya'ya çıkıp ona "in oradan aşağı" eylemi yapacağım."