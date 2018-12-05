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Adaylık başvurusu yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

SİNOP'un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya gelen Ali Dalkılıç (68) ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım (49), geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adaylık başvurusu yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara), (DHA)- SİNOP'un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya gelen Ali Dalkılıç (68) ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım (49), geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada yaralanan MHP Durağan İlçe Başkan Yardımcısı Hayrettin Ateş ise hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde meydana geldi. Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç’ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım da Ankara Numune Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralan yardımcısı Hayrettin Ateş ise Akyurt Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.
ESKİ BAŞKAN ADAYLIK MÜRACAATINA GİDİYORDU
Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994- 2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi’ne geldiği öğrenildi.

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Adaylık başvurusu yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenAdaylık başvurusu yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenAdaylık başvurusu yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenAdaylık başvurusu yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

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