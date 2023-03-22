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Adaylık için 100 bin imza süreci başladı! YSK Başkanı yeni uygulamayı duyurdu: Artık anlık olarak takip edilecek

22.03.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilecek kişiler için başlayan imza süreciyle ilgili konuştu. Yeni bir uygulamaya gittiklerini açıklayan Yener, "Hangi adaya ne kadar imza verildiğini anlık olarak takip ediliyor. Günlük veriler de gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

Adaylık için 100 bin imza süreci başladı! YSK Başkanı yeni uygulamayı duyurdu: Artık anlık olarak takip edilecek

14 Mayıs seçimlerinde aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran 11 ismin imza süreci bugün başladı. Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın da aralarında olduğu 11 ismin aday olabilmek için 5 gün içinde 100 bin imza toplaması gerekirken, YSK'dan yeni bir açıklama geldi. YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada imza süreciyle ilgili yeni bir uygulamaya gittiklerini duyurdu.

"ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR"

YSK Başkanı Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza süreci başlamış olup 27 Mart pazartesi günü saat 20.00 itibari ile sona erecektir. Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasınız diliyoruz.
Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibari ile ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin şu anda huzurda bulunan ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün oldukça şeffaf güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır. Zaman içerisinde de günlük veriler gün sonunda siz değerli basın mensupları ile de paylaşılacaktır."

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seçim YSK

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