Adaylık için peş peşe Kılıçdaroğlu mesajları! Akşener - Kılıçdaroğlu iddiaları sonrası önce yayınladılar sonra sildiler

Altılı masa Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Toplantıda masada sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu iddia edildi.

ORTAK ADAY KILIÇDAROĞLU İDDİASI

Toplantı sonrasında ise Tele 1 televizyonu ise altılı masada ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde karar kılındığını son dakika bilgisi olarak geçti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun ise adaylık konusunda yarın toplanacağı da bildirildi.

HALK TV ÖNCE YAYINLADI SONRA SİLDİ

Diğer yandan Halk TV de toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduğu yönünde bir kj yayınlandı. Ancak kanal yönetimi bir süre sonra bu alt yazıyı kaldırarak adayın pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.



ADAY 6 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denilerek, 6'lı masanın Pazartesi günü saat 14.00'de Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha toplanacağı, adayın da bu toplantı sonrası açıklanacağı bildirildi.



