HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Adaylık için peş peşe Kılıçdaroğlu mesajları! Akşener - Kılıçdaroğlu iddiaları sonrası önce yayınladılar sonra sildiler

Adaylık için peş peşe Kılıçdaroğlu mesajları! Akşener - Kılıçdaroğlu iddiaları sonrası önce yayınladılar sonra sildiler

02.03.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin ortak adayı belirlemek için yaptığı toplantı sona erdi. Edinilen kulis bilgisine göre, kritik toplantıda masaya sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geldi. Tele 1 kanalı da altılı masanın ortak aday konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştığını duyurdu. Diğer yandan Halk TV de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiği konusunda bir kj geçti ancak daha sonra sildi.

Adaylık için peş peşe Kılıçdaroğlu mesajları! Akşener - Kılıçdaroğlu iddiaları sonrası önce yayınladılar sonra sildiler

Altılı masa Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Toplantıda masada sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu iddia edildi.

ORTAK ADAY KILIÇDAROĞLU İDDİASI

Toplantı sonrasında ise Tele 1 televizyonu ise altılı masada ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde karar kılındığını son dakika bilgisi olarak geçti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun ise adaylık konusunda yarın toplanacağı da bildirildi.

TELE1

HALK TV ÖNCE YAYINLADI SONRA SİLDİ

Diğer yandan Halk TV de toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduğu yönünde bir kj yayınlandı. Ancak kanal yönetimi bir süre sonra bu alt yazıyı kaldırarak adayın pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
AA-20230302-30454331-30454329-ALTILI_MASANIN_12NCI_TOPLANTISI_BASLADI

ADAY 6 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denilerek, 6'lı masanın Pazartesi günü saat 14.00'de Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha toplanacağı, adayın da bu toplantı sonrası açıklanacağı bildirildi.

Altılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Altılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

DAAA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli olduAltılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Erdoğan seçim tarihini açıkladıErdoğan seçim tarihini açıkladı
'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum sayı verip duyurdu! 'Yarın itibarıyla başlıyoruz'

Bakan Kurum sayı verip duyurdu! 'Yarın itibarıyla başlıyoruz'

Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'

Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'

6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu

6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu

Türkiye'yi terk etmişti! Dikkat çeken not

Türkiye'yi terk etmişti! Dikkat çeken not

Sonunda korkulan seviyeye gelindi! Bir ilde su kullanımına kısıtlama

Sonunda korkulan seviyeye gelindi! Bir ilde su kullanımına kısıtlama

23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!

23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.