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Adaylık Kaldırma Sınavı iptal mi? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak?

08.04.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav erteleme kararına yönelik açıklama geldi. Nisan ayında yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ileri bir tarihe ertelendi. Peki, AKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

Adaylık Kaldırma Sınavı iptal mi? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 25 Nisan'da uygulanması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ertelendi. Öğretmenliğin asil öğretmenliğe geçişinin sağlandığı AKS sınavının ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, AKS bursluluk sınavı ne zaman? İşte, detaylar...

AKS SINAVI NE ZAMAN 2021?

25 Nisan'da uygulanması planlanan AKS sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak, sınavın güncel tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

MEB tarafından yapılan AKS sınavında kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçişi sağlanıyor. Aday öğretmen olarak görev yapan öğretmenler bu sınav sonucuna göre asil öğretmen oluyor. Her yıl gerçekleştirilen AKS sınavı 81 ilde Türkiye'nin her ilinde yapılıyor. Asil öğretmenliğe geçiş için yapılan bu sınava Adaylık Kaldırma (AKS) deniyor.

AKS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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