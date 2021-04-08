Adaylık Kaldırma Sınavı iptal mi? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 25 Nisan'da uygulanması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ertelendi. Öğretmenliğin asil öğretmenliğe geçişinin sağlandığı AKS sınavının ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, AKS bursluluk sınavı ne zaman? İşte, detaylar...

AKS SINAVI NE ZAMAN 2021?

25 Nisan'da uygulanması planlanan AKS sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak, sınavın güncel tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

MEB tarafından yapılan AKS sınavında kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçişi sağlanıyor. Aday öğretmen olarak görev yapan öğretmenler bu sınav sonucuna göre asil öğretmen oluyor. Her yıl gerçekleştirilen AKS sınavı 81 ilde Türkiye'nin her ilinde yapılıyor. Asil öğretmenliğe geçiş için yapılan bu sınava Adaylık Kaldırma (AKS) deniyor.

AKS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.